Жительница Энгельсского района отдала мошенникам 273 тысячи на «страховку» за выплату компенсации

На территории Саратовской области мошенники забрали у граждан крупные сумы денег под предлогами оплаты комиссии за кредит, оформления страховки за выплату компенсации и помощи родственнику в избегании ответственности за смертельное ДТП. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Так, житель Татищевского района заплатил 21,2 тысяч рублей неизвестному мошеннику, когда тот позвонил ему, представился сотрудником банка и сообщил, что мужчине одобрен кредит, для получения которого необходимо оплатить комиссию.

В похожую ситуацию попала жительница Энгельсского района, когда она перевела злоумышленнику 273 тысячи рублей якобы в качестве страховки по выплате компенсации, которую она так и не получила.

Мошенники также обманули пенсионерку из Маркса, позвонив на домашний телефон и потребовав 89 тысяч рублей, чтобы помочь ее сыну избежать уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом. После того, как факт ДТП не подтвердился, пострадавшая обратилась в полицию.

«Одним из самых распространенных обманов является требование по телефону выкупа или взятки за освобождение от уголовного наказания вашего знакомого или родственника. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Обычно звонящий заявляет, что ваш родственник совершил ДТП (сбил человека), за это ему грозит уголовное наказание, которого можно избежать, заплатив определенную сумму. Если вы согласны, деньги просят передать человеку, который через определенное время должен прийти к вам домой, или перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер. Если вы попали в аналогичную ситуацию, прежде всего, успокойтесь. А потом под любым предлогом перезвоните родственнику. А лучше сразу в полицию. Ведь теперь вы знаете — вам звонят мошенники. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам», — напоминают правоохранители.