В Хотынце в столкновении «пятнашки» и «Оки» пострадали два человека

Накануне, 13 сентября, дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось на улице Сергея Поматилова в Хотынце. «Ока» двигалась в сторону Привокзальной, при повороте налево на перекрестке водитель не уступил дорогу ВАЗ-21154. Столкновение произошло примерно в 19:00. Пассажир малолитражки и водитель «пятнашки» были доставлены в Хотынецкую центральную районную больницу для оказания помощи, сообщает УГИБДД России по Орловской области. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: В Покровском районе из-за взрыва колеса в кювет улетела «Ока» Два человека пострадали в столкновении DAF и «Оки» на Орел — Тамбов Сообщение В Хотынце в столкновении «пятнашки» и «Оки» пострадали два человека появились сначала на РИА 57.