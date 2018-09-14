Ещё
В Хотынце в столкновении «пятнашки» и «Оки» пострадали два человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Хотынце в столкновении «пятнашки» и «Оки» пострадали два человека 

РИА 57 14 сентября 2018
Фото: РИА 57
Накануне, 13 сентября, дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось на улице Сергея Поматилова в Хотынце.
«Ока» двигалась в сторону Привокзальной, при повороте налево на перекрестке водитель не уступил дорогу ВАЗ-21154. Столкновение произошло примерно в 19:00. Пассажир малолитражки и водитель «пятнашки» были доставлены в Хотынецкую центральную районную больницу для оказания помощи, сообщает УГИБДД России по Орловской области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Покровском районе из-за взрыва колеса в кювет улетела «Ока»
Два человека пострадали в столкновении DAF и «Оки» на Орел — Тамбов
Сообщение В Хотынце в столкновении «пятнашки» и «Оки» пострадали два человека появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Сосковском районе из-за велосипедиста перевернулся «Дастер» В Нарышкино скорая упала на машину и придавила человека Катались «навеселе»: за выходные полицейские задержали 10 водителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение