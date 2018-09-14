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Полицейские Алтайского края получили новые служебные автомобили
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Полицейские Алтайского края получили новые служебные автомобили 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 2 23 часа назад
Фото: Алтайская правда
В Главном управлении МВД России по Алтайскому краю состоялось вручение автомобилей территориальным органам и подразделениям внутренних дел края.
Автопарк полицейских края пополнился 38 новыми служебными автомобилями.
Автомобилями «Лада Гранта» обновятся автопарки 21 территориального органа внутренних дел края и пяти подразделений Главного управления. Их получат водители дежурных частей, сотрудники патрульно-постовой службы, а также участковые уполномоченные полиции. Машины оборудованы всем необходимым для несения службы.
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