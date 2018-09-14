Полицейские Алтайского края получили новые служебные автомобили 

В Главном управлении МВД России по Алтайскому краю состоялось вручение автомобилей территориальным органам и подразделениям внутренних дел края.
Автопарк полицейских края пополнился 38 новыми служебными автомобилями.
Автомобилями «Лада Гранта» обновятся автопарки 21 территориального органа внутренних дел края и пяти подразделений Главного управления. Их получат водители дежурных частей, сотрудники патрульно-постовой службы, а также участковые уполномоченные полиции. Машины оборудованы всем необходимым для несения службы.