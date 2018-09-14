В Италии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 20 человек

На севере Италии в ДТП попал автобус, перевозивший студентов из Боснии. Об этом сообщает Montagne e Paesi.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром 14 сентября недалеко от города Манербия. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Согласно имеющей информации, 20 человек пострадали, водитель погиб нам месте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на юге-востоке Перу туристический автобус упал в реку, в результате чего пострадали 18 человек. Инцидент произошел вечером 13 сентября в провинции Ла-Конвенсьон. По предварительной информации, туристы собирались посетить памятник эпохи инков Мачу-Пикчу.