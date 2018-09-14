Лучшие водители автобусов работают в Киришском и Кировском районах Ленобласти

Команды ООО «АВТО» из Киришского района и ООО «Невская Линия» из Кировского района увезли домой «золото» с XV регионального конкурса профессионального мастерства.

Конкурс профессионального мастерства, в котором участвовали 13 команд компаний-перевозчиков из Ленобласти и Санкт-Петербурга, проходил в Сертолово на военном полигоне. 70 водителей состязались вначале в теоретической, затем в практической части.

Традиционно соревнования проходят в двух номинациях — для водителей ПАЗов и ЛИАЗов. Конкурсные фигуры для всех одинаковые, разве что контрольные вешки меняют под габариты автобуса.

Водители ООО «АВТО» показали лучший результат при вождении автобуса большого класса ЛиАЗ-5256. Водители из Кировского района ООО «Невская Линия» увезли домой «золото» при управлении компактными автобусами типа ПАЗ. В личном зачете отличились Илья Казрятов, представитель команды сертоловской воинской части, и Борис Шульгин, водитель компании ООО «ПТК», поставивший рекорд по скорости ответов на знание правил дорожного движения: на 20 вопросов он ответил за 1 минуту 54 секунды.

Организаторы уверены, что профессиональный конкурс не только повышает уровень водителей и позволяет оттачивать мастерство. Как положительный итог — снижение аварийности на дорогах Ленинградской области.

Отметим, что в этом году впервые в рамках конкурса прошла выставка музейных ретро-автобусов: гостям и участникам представили ЛАЗ 1993 года и Икарус-Люкс, курсирующий в середине прошлого века на маршруте «Санкт-Петербург — Таллин».