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Областной конкурс «Лучший водитель автобуса» уже стартовал
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Областной конкурс «Лучший водитель автобуса» уже стартовал 

Вести Калининград + ещё 1 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде проходит областной конкурс профессионального мастерства среди водителей общественного транспорта «Лучший водитель автобуса».
Начало соревнований — в 10 часов, улица Киевская,17. Завершение — в 12:30 на предприятии «ГорТранс». В церемонии награждения будут участвовать заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, а так же министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
Впервые в конкурсе на звание «Лучший водитель автобуса» в Калининграде примет участие девушка.
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