Областной конкурс «Лучший водитель автобуса» уже стартовал 

В Калининграде проходит областной конкурс профессионального мастерства среди водителей общественного транспорта «Лучший водитель автобуса».
Начало соревнований — в 10 часов, улица Киевская,17. Завершение — в 12:30 на предприятии «ГорТранс». В церемонии награждения будут участвовать заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, а так же министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
Впервые в конкурсе на звание «Лучший водитель автобуса» в Калининграде примет участие девушка.