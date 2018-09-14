Пьяный омич сбил насмерть двух человек

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельный наезд на двух пешеходов в Советском округе города Омска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.