Пьяный омич сбил насмерть двух человек 

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельный наезд на двух пешеходов в Советском округе города Омска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.
ДТП произошло 13 сентября в 17.00 часов на улице Комбинатской, водитель автомобиля «Лада Гранта» 1984 г.р. совершил наезд на двух пешеходов, следовавших по обочине дороги в попутном направлении. От полученных травм мужчины скончались на месте. Как установило исследование крови, водитель был пьян.