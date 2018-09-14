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Пьяный омич сбил насмерть двух человек
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Пьяный омич сбил насмерть двух человек 

АиФ-Омск + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: АиФ-Омск
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельный наезд на двух пешеходов в Советском округе города Омска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.
ДТП произошло 13 сентября в 17.00 часов на улице Комбинатской, водитель автомобиля «Лада Гранта» 1984 г.р. совершил наезд на двух пешеходов, следовавших по обочине дороги в попутном направлении. От полученных травм мужчины скончались на месте. Как установило исследование крови, водитель был пьян.
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