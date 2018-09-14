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Грузовик, маршрутка и троллейбус: массовая авария на трассе в Башкирии попала на видео
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Грузовик, маршрутка и троллейбус: массовая авария на трассе в Башкирии попала на видео 

ufa1.ru 14 сентября 2018
Фото: ufa1.ru
У маршрутки от удара лопнуло колесо
Сегодня, 14 сентября, в Стерлитамаке на уфимском тракте столкнулись несколько автомобилей. Видео с места ДТП опубликовали подписчики паблика БашДТП. На кадрах видно, что в на узком участке трассы столкнулись пассажирский микроавтобус, большегруз, трамвай, и несколько легковушек.
Если верить очевидцам, в массовой аварии никто серьезно не пострадал — в основном все отделались ссадинами и ушибами.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики. Дорожные полицейские выясняют причины аварии и кто был виновником.
Другое массовое ДТП произошло вчера на выезде из Уфы по дороге в Шакшу. Там столкнулись четыре легковушки и НЕФАЗ.
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