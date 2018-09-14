Грузовик, маршрутка и троллейбус: массовая авария на трассе в Башкирии попала на видео

У маршрутки от удара лопнуло колесо

Сегодня, 14 сентября, в Стерлитамаке на уфимском тракте столкнулись несколько автомобилей. Видео с места ДТП опубликовали подписчики паблика БашДТП. На кадрах видно, что в на узком участке трассы столкнулись пассажирский микроавтобус, большегруз, трамвай, и несколько легковушек.

Если верить очевидцам, в массовой аварии никто серьезно не пострадал — в основном все отделались ссадинами и ушибами.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики. Дорожные полицейские выясняют причины аварии и кто был виновником.