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В Кирове мужчина повредил припаркованный внедорожник, несколько раз бросив в него уличную урну
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В Кирове мужчина повредил припаркованный внедорожник, несколько раз бросив в него уличную урну 

Vyatka-grad.ru + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
Инцидент произошёл в областном центре минувшей ночью, около полуночи. Видео происшествия опубликовали в группе «Киров Убежище (ДТП, ЧП)».
Судя по записи с камеры наблюдения, молодой человек запустил уличную урну в припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser, причём проделал этот как минимум трижды. Пока неизвестно, чем помешал внедорожник прохожему, однако владелец автомобиля занялся активными поисками хулигана, объявив за информацию о нём вознаграждение.
Фото — скриншот видео vk.com/ky43_ubezhishe
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