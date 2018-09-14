В Кирове мужчина повредил припаркованный внедорожник, несколько раз бросив в него уличную урну

Инцидент произошёл в областном центре минувшей ночью, около полуночи. Видео происшествия опубликовали в группе «Киров Убежище (ДТП, ЧП)». Судя по записи с камеры наблюдения, молодой человек запустил уличную урну в припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser, причём проделал этот как минимум трижды. Пока неизвестно, чем помешал внедорожник прохожему, однако владелец автомобиля занялся активными поисками хулигана, объявив за информацию о нём вознаграждение. Фото — скриншот видео vk.com/ky43_ubezhishe