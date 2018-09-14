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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска помогли девушке-водителю
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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска помогли девушке-водителю 

Карельские вести + ещё 1 18 часов назад
Фото: Карельские вести
Госавтоинспекция карельской столицы желает всем хорошего завершения рабочей недели. Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска Игорь Тюрлик и Павел Матюнькин несли службу на Лесном проспекте. К ним за помощью обратилась девушка, у которой спустило колесо на автомобиле. Автоинспекторы выручили девушку — водителя, накачали колесо и, убедившись, что все в порядке, пожелали безопасной дороги.
Желаем всем хорошего завершения рабочей недели и побольше отзывчивых людей на вашем пути!
— говорится в сообщение автодорожного ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru
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