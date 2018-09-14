Перебегала дорогу с мамой: на проспекте Карла Маркса 6-летняя девочка попала под колеса Kia

Мать решила быстро перебежать дорогу, но ее дочь попала под машину Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок. На проспекте Карла Маркса 6-летняя девочка попала под колеса автомобиля Kia — Авария произошла вечером в четверг, 13 сентября. За рулем иномарки находился мужчина 1955 года рождения. Он ехал со стороны Ташкентской в направлении Алма-Атинской и сбил 6-летнюю девочку. Она вместе с мамой пересекала дорогу в неположенном месте, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. К счастью, ребенок не получил тяжелых травм. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.