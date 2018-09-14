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Перебегала дорогу с мамой: на проспекте Карла Маркса 6-летняя девочка попала под колеса Kia
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Перебегала дорогу с мамой: на проспекте Карла Маркса 6-летняя девочка попала под колеса Kia 

63.ru 14 сентября 2018
Фото: 63.ru
Мать решила быстро перебежать дорогу, но ее дочь попала под машину
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок. На проспекте Карла Маркса 6-летняя девочка попала под колеса автомобиля Kia.
— Авария произошла вечером в четверг, 13 сентября. За рулем иномарки находился мужчина 1955 года рождения. Он ехал со стороны Ташкентской в направлении Алма-Атинской и сбил 6-летнюю девочку. Она вместе с мамой пересекала дорогу в неположенном месте, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
К счастью, ребенок не получил тяжелых травм. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.
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