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Костромской водитель получил ожоги стоп из-за порыва трубы на Сутырина
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Костромской водитель получил ожоги стоп из-за порыва трубы на Сутырина 

k1news.ru 14 сентября 2018
Фото: k1news.ru
Костромской суд взыскал компенсацию морального вреда с ТГК-2 в пользу мужчины, пострадавшего во время порыва трубы на улице Сутырина, сообщает областная прокуратура.
28 марта утром на тепловых сетях «ТГК — 2» разорвало трубопровод. На проезжую часть перекрестка улиц Сутырина и Центральной лилась горячая вода. Перекресток погрузился в густой туман, на дороге была плохая видимость, из-за чего произошло ДТП. Один из водителей вышел из машины, горячая вода затекла ему в ботинки, и он получил термический ожог обеих стоп 1-2 степени.
Мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда. Суд взыскал с ТГК-2 35 тысяч рублей и еще более полутора тысяч за медицинское обследование пострадавшего водителя.
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