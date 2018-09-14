Костромской водитель получил ожоги стоп из-за порыва трубы на Сутырина

Костромской суд взыскал компенсацию морального вреда с ТГК-2 в пользу мужчины, пострадавшего во время порыва трубы на улице Сутырина, сообщает областная прокуратура

28 марта утром на тепловых сетях «ТГК — 2» разорвало трубопровод. На проезжую часть перекрестка улиц Сутырина и Центральной лилась горячая вода. Перекресток погрузился в густой туман, на дороге была плохая видимость, из-за чего произошло ДТП. Один из водителей вышел из машины, горячая вода затекла ему в ботинки, и он получил термический ожог обеих стоп 1-2 степени.

Мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда. Суд взыскал с ТГК-2 35 тысяч рублей и еще более полутора тысяч за медицинское обследование пострадавшего водителя.