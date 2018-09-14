Два ДТП под Пензой: погиб мотоциклист и пострадала 9-летняя девочка

В Мокшанском районе Пензенской области накануне днем произошла страшная автокатастрофа, жертвой которой оказался мотоциклист со стажем.

По предварительной информации, на втором километре дороги, ведущей из населенного пункта Царевщино в село Лопатино, ДТП зафиксировали накануне днем, 12 сентября. 57-летний водитель мотоцикла бренда «Патрон» по непонятным пока причинам не справился с управлением, угодил в кювет и несколько раз перевернулся.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД , после такого опасного маневра мотоциклист получил страшные ранения, не совместимые с жизнью. На данный момент инспекторы разбираются в обстоятельствах этой трагедии, устанавливаются причины произошедшего.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие в Мокшанском районе произошло с участием детей. По предварительной информации, 13 сентября в 14:30 на 593 километре федеральной трассы М-5 «УРАЛ» не смогли разъехаться две отечественные легковушки: «LADA-211540» и « LADA GRANTA ». Первой управляла 31-летняя автоледи, а второй — ее ровесник.

«В результате столкновения 9-летняя девочка, находившаяся в салоне «LADA-211540», с травмами была экстренно доставлена в больницу для дальнейшего обследования. Еще одна 11-летняя школьница после осмотра прибывшими на место ДТП медиками была отправлена домой», — уточнили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По факту этой аварии также инициирована проверка.

Всего, за минувшие сутки, 13 сентября, представители регионального управления ГИБДД смогли зафиксировать 2383 нарушения правил дорожного движения. Пять автомобилистов сели за руль своих машин в нетрезвом виде. Пешеходы-нарушители попались на глаза инспекторам 15 раз.