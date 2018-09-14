Ещё
Во Франции мужчина со словами «Аллах акбар» сбил пешеходов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Франции мужчина со словами «Аллах акбар» сбил пешеходов 

ProComp.info 23 часа назад
14 сентября — РАН24. Ночью автомобиль сбил пешеходов возле бара во Франции в городе Ниме, слегка ранив двух человек, сообщает AFP. По сообщениям, свидетели слышали, как водитель кричал «Аллах акбар», но официального подтверждения теракта пока нет.
По словам AFP, белый автомобиль Peugeot врезался в ограждение, установленное для популярного фестиваля корриды пятницу. По сообщениям, водитель, 32-летний мужчина, пытался бежать, но был арестован на месте происшествия.
По факту «покушения на убийство» было возбуждено уголовное дело, сообщил местный прокурор.
ProComp.info: последние новости
В Дёмском районе Уфы автобус врезался в столб линии электропередач В Санкт-Петербурге солдат чудом выжил при лобовом столкновении с поездом В Уфе автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль
Дилеры получили Lada Xray Cross
Цены на бензин могут снизить
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение