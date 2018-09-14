Во Франции мужчина со словами «Аллах акбар» сбил пешеходов

14 сентября — РАН24. Ночью автомобиль сбил пешеходов возле бара во Франции в городе Ниме, слегка ранив двух человек, сообщает AFP. По сообщениям, свидетели слышали, как водитель кричал «Аллах акбар», но официального подтверждения теракта пока нет.

По словам AFP, белый автомобиль Peugeot врезался в ограждение, установленное для популярного фестиваля корриды пятницу. По сообщениям, водитель, 32-летний мужчина, пытался бежать, но был арестован на месте происшествия.

По факту «покушения на убийство» было возбуждено уголовное дело, сообщил местный прокурор.