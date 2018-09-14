Мужчина на севере Москвы укусил и попытался ограбить женщину-водителя троллейбуса

В четверг, 13 сентября, в полицию обратилась 33-летняя сотрудница ГУП «Мосгортранс», работающая водителем троллейбуса. Женщина сообщила, что, находясь на маршруте, остановила троллейбус на Ленинградском шоссе у павильона общественного транспорта из-за возникшей впереди дорожной аварии.

«Через пять минут простоя водитель, следуя инструкции, вышла из троллейбуса, чтобы опустить токоприемники. В этот момент к ней подошел молодой человек, ударил ее в грудь, укусил за запястье и попытался вырвать из рук телефон iPhone X. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника — им оказался 36-летний приезжий из Свердловской области», — сказал собеседник агентства.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.