Ещё
Мужчина на севере Москвы укусил и попытался ограбить женщину-водителя троллейбуса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина на севере Москвы укусил и попытался ограбить женщину-водителя троллейбуса 

Агентство «Москва» + ещё 4 3 часа назад
Фото: Москва24
На севере столицы задержали мужчину, напавшего на водителя троллейбуса, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В четверг, 13 сентября, в полицию обратилась 33-летняя сотрудница ГУП «Мосгортранс», работающая водителем троллейбуса. Женщина сообщила, что, находясь на маршруте, остановила троллейбус на Ленинградском шоссе у павильона общественного транспорта из-за возникшей впереди дорожной аварии.
«Через пять минут простоя водитель, следуя инструкции, вышла из троллейбуса, чтобы опустить токоприемники. В этот момент к ней подошел молодой человек, ударил ее в грудь, укусил за запястье и попытался вырвать из рук телефон iPhone X. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника — им оказался 36-летний приезжий из Свердловской области», — сказал собеседник агентства.
Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.
Агентство «Москва»: последние новости
Устройство спортивных площадок завершается в парке 850-летия Москвы Пять машин столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье, одна загорелась АМПП просит водителей соблюдать правила парковки во время проведения осеннего велопарада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От любви полного разочарования
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Запашный попал в серьезную аварию7
«В автопроме сейчас происходит революция»
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение