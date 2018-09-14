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Девушка угнала машину собутыльника, но угодила на ней в ДТП
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Девушка угнала машину собутыльника, но угодила на ней в ДТП 

Карельские вести + ещё 1 23 часа назад
Фото: Карельские вести
Подозреваемой в угоне грозит до 5 лет лишения свободы.
22-летняя жительница Костомукши проводила время в компании знакомых за распитием спиртного. Девушка заметила ключи от иномарки, принадлежащей одному из участников вечера, и решила на ней прокатиться.
Как сообщили в пресс-службе МВД региона, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Машина получила повреждения.
Когда автовладелец заметил исчезновение своего авто, он сообщил в полицию. Подозреваемая в угоне была задержана. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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