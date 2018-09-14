В Ханты-Мансийске совершенствуют систему дорожного движения 

Как сообщает Управление транспорта, связи и дорог Администрации Ханты-Мансийска с 21 сентября в окружном центре будет организовано одностороннее движение автомобилей от улицы Мичурина в сторону дома №2 по улице Краснопартизанская. Движение в обратном направлении будет запрещено.
Нововведение позволит значительно снизить риск ДТП с участием воспитанников детских образовательных учреждений, расположенных в данном районе — «Центр развития творчества детей и юношества» и детский сад № 18 «Улыбка».
Кроме того, такая организация движения снизит количество пробок на данном участке дороги. Новый порядок перемещения автотранспорта разработан Администрацией Ханты-Мансийска совместно с ОГИБДД МОМВД «Ханты-Мансийский».
Схема организации дорожного движения на указанном участке