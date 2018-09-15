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В Москве представили новую модель Lada Largus
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В Москве представили новую модель Lada Largus 

ТК «Звезда» + ещё 15 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В обновленной версии автомобиля есть инвалидное место и четыре крепления для крепления коляски.
На выставке «ИнваЭкспо» в Москве представили новую модификацию универсала Lada Largus. В обновленная версия автомобиля создана для перевозки инвалидов-колясочников.
Машина построена на базе семиместного автомобиля с высокой крышей. Новая модель оснащена боковыми окнами, а в салоне оставили только три кресла.
Заехать в Largus можно на коляске через задние двери по специальному пандусу. В салоне есть инвалидное место и четыре крепления для коляски. Кроме того, сидящий в коляске человек может пристегнуться специальным трехточечным ремнем безопасности.
Автомобиль уже прошел все необходимые испытания и получил ОТТС. Стоимость на машину начинается с 980 000 рублей.
Ранее автомобиль Lada Largus был назван самым доступным автомобилем для большой семьи.
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