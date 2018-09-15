В Москве представили новую модель Lada Largus

В обновленной версии автомобиля есть инвалидное место и четыре крепления для крепления коляски.

На выставке «ИнваЭкспо» в Москве представили новую модификацию универсала Lada Largus . В обновленная версия автомобиля создана для перевозки инвалидов-колясочников.

Машина построена на базе семиместного автомобиля с высокой крышей. Новая модель оснащена боковыми окнами, а в салоне оставили только три кресла.

Заехать в Largus можно на коляске через задние двери по специальному пандусу. В салоне есть инвалидное место и четыре крепления для коляски. Кроме того, сидящий в коляске человек может пристегнуться специальным трехточечным ремнем безопасности.

Автомобиль уже прошел все необходимые испытания и получил ОТТС. Стоимость на машину начинается с 980 000 рублей.

Ранее автомобиль Lada Largus был назван самым доступным автомобилем для большой семьи.