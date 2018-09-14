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АМПП просит водителей соблюдать правила парковки во время проведения осеннего велопарада
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АМПП просит водителей соблюдать правила парковки во время проведения осеннего велопарада 

Агентство «Москва» 23 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения.
«16 сентября в Москве будет проходить осенний велопарад. В связи с этим ГКУ «АМПП» просит водителей быть внимательными во время движения и при парковке. Помните, что в воскресенье на улицах города ожидается большое количество велосипедистов. Не оставляйте автомобили в неположенных местах — это может стать причиной возникновения аварийной ситуации и спровоцировать ДТП. Заранее планируйте маршрут с учетом ограничений», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что на протяжении маршрута велопарада для дорожного движения будет перекрыт ряд улиц.
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