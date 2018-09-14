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Прицеп попал по фуру и перегородил дорогу
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Прицеп попал по фуру и перегородил дорогу 

ТВ-МИГ 23 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
13 сентября примерно в 20:18 на федеральной трассе М-7 «Волга» столкнулись два автомобиля. Авария произошла в Суздальском район неподалеку от села Павловского.
По предварительным данным, автомобиль «УАЗ Патриот» с прицепом, в котором находились стройматериалы, ехал из Суздаля в сторону Владимира. По всей видимости, водитель не справился с управлением, в результате чего прицеп вынесло на «встречку», где в него на полном ходу врезался большегруз «Мерседес». От удара «УАЗ» несколько раз развернуло и вынесло в кювет. Сам прицеп со стройматериалами перегородил движения по федеральной трассе. Водители стояли в пробке около двух часов.
В ночном ДТП пострадал водитель «Патриота». Его с травмами головы доставили в районную больницу скорой помощи. В настоящий момент эксперты выясняют все обстоятельства аварии.
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