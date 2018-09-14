Трехмесячный ребенок и его мать погибли в ДТП в Тамбовской области 

ТАМБОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Трехмесячный ребенок и его мать погибли в результате аварии под Тамбовом. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД России.
По данным ведомства, ДТП произошло утром близ села Полковое. «Водитель автомобиля LADA Priora, 34-летняя жительница Тамбовского района, выехав на встречную полосу, допустила столкновение с автомобилем „ГАЗ-Егерь 3325“. В результате ДТП на месте до приезда скорой помощи погибли женщина — водитель Priora и ее трехмесячный ребенок, находившийся на заднем сидении в детском кресле», — сказали в управлении.
Обстоятельства ДТП выясняются.