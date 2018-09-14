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Под Астраханью мать и трое детей пострадали в ДТП с тремя машинами
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Под Астраханью мать и трое детей пострадали в ДТП с тремя машинами 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Женщина и трое ее детей пострадали при столкновении трех автомобилей в Астраханской области, сообщает УМВД России по региону.
Авария произошла в четверг вечером на 19-м километре автодороги «Астрахань — Зеленга».
"Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с "Ладой" той же модели, которую от удара отбросило на стоявшую «Газель», — говорится в сообщении. В результате ДТП пострадала женщина 1975 года рождения, находившаяся в «Ладе», и три ребенка.
Женщина получила переломы ребер и была госпитализирована. У детей диагностированы ушибы и закрытые черепно-мозговые травмы. Годовалый мальчик, его семилетняя сестра и десятилетний брат доставлены в медицинское учреждение областного центра.
"Предполагаемый виновник аварии пояснил, что вынужденно выехал на встречную полосу из-за якобы остановившегося впереди транспортного средства", — отмечается в сообщении.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, сотрудники полиции проводят административное расследование.
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