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В Твери пьяный водитель вылетел на тротуар, где бросил машину и сбежал
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В Твери пьяный водитель вылетел на тротуар, где бросил машину и сбежал 

tvernews.ru + ещё 1 23 часа назад
Фото: tvernews.ru
14 сентября около 7 утра на Волоколамском проспекте возле ТЦ «Домино» в Твери водитель автомобиля "Мазда" не справился с управлением, протаранил ограждение и вылетел на тротуар. С места происшествия он скрылся вместе с пассажиром и регистрационными номерами авто.
Пятничным утром водитель «Мазды» на большой скорости ехал с Южного моста. На круговом движении он не справился с управлением, протаранил ограждение и остановился уже на тротуаре.
Автомобиль оказался разбит и дальше ехать не смог. Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей. Тверь», пьяные водитель и пассажир вышли из машины, сняли регистрационные номера и убежали. Сотрудников ГИБДД вызвали случайные свидетели происшествия.
Сбежавших участников ДТП задержали. Они оба в состоянии алкогольного опьянения. Кто из них был за рулем — пока не установлено. Автомобиль проверяют на угон. Оба задержанных находятся в территориальном отделе полиции, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Как стало известно ТИА, оба участника ДТП — уроженцы Дагестана.
О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
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