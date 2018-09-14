В Твери пьяный водитель вылетел на тротуар, где бросил машину и сбежал

14 сентября около 7 утра на Волоколамском проспекте возле ТЦ «Домино» в Твери водитель автомобиля " Мазда " не справился с управлением, протаранил ограждение и вылетел на тротуар. С места происшествия он скрылся вместе с пассажиром и регистрационными номерами авто.

Пятничным утром водитель «Мазды» на большой скорости ехал с Южного моста. На круговом движении он не справился с управлением, протаранил ограждение и остановился уже на тротуаре.

Автомобиль оказался разбит и дальше ехать не смог. Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей. Тверь», пьяные водитель и пассажир вышли из машины, сняли регистрационные номера и убежали. Сотрудников ГИБДД вызвали случайные свидетели происшествия.

Сбежавших участников ДТП задержали. Они оба в состоянии алкогольного опьянения. Кто из них был за рулем — пока не установлено. Автомобиль проверяют на угон. Оба задержанных находятся в территориальном отделе полиции, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Как стало известно ТИА, оба участника ДТП — уроженцы Дагестана.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.