Ехал на красный, снёс киоск: в Екатеринбурге на видео попала погоня гаишников за лихачом на Nexia

В Екатеринбурге госавтоинспекторам пришлось устроить гонки по вечернему городу, чтобы задержать нетрезвого водителя на Daewoo Nexia , грубо нарушавшего ПДД. Виновником погони оказался 24-летний уроженец одной из среднеазиатских республик.

— Накануне вечером, около 22:40, напротив дома № 41 на улице Армавирской дежуривший экипаж дорожно-патрульной службы обратил внимание на двигавшийся Daewoo Nexia, из салона которого со стороны задней пассажирской двери из окна выглядывал пассажир, — рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД о том, что предшествовало погоне.

Машина показалась инспектору подозрительной, и он жестом руки потребовал от водителя остановиться, но тот этого делать не стал и продолжил движение. При этом водитель Daewoo раз за разом проезжал перекрестки на красный сигнал светофора, а при проезде Армавирской еще и снес торговый павильон.

Когда водитель ехал по Артинской, то неожиданно остановил машину возле дома № 25 и вместе с пассажирами попытался убежать во дворы, но сотрудники ГИБДД оказались быстрее. Они догнали и задержали беглецов.

— При беседе с задержанным инспекторы ДПС обратили внимание на его несвязную речь и заторможенную реакцию. У полицейских возникло подозрение, что данный гражданин находится в состоянии опьянения. При этом мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался, — заметили в ГИБДД.

Сейчас против нарушителя ПДД возбудили сразу пять административных производств, в том числе за проезд перекрестка на красный, отказ от медосвидетельствования, неподчинение законному требованию сотрудника полиции об остановке и непристегнутый ремень безопасности.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции составлены административные протоколы и против пассажиров Nexia.

В прошлом году погоня инспекторов ГИБДД за парнями на 99-й также попала на видео, но тогда, чтобы остановить легковушку, силовикам пришлось стрелять.