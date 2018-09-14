Ещё
Ехал на красный, снёс киоск: в Екатеринбурге на видео попала погоня гаишников за лихачом на Nexia
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ехал на красный, снёс киоск: в Екатеринбурге на видео попала погоня гаишников за лихачом на Nexia 

e1.ru 23 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге госавтоинспекторам пришлось устроить гонки по вечернему городу, чтобы задержать нетрезвого водителя на Daewoo Nexia, грубо нарушавшего ПДД. Виновником погони оказался 24-летний уроженец одной из среднеазиатских республик.
— Накануне вечером, около 22:40, напротив дома № 41 на улице Армавирской дежуривший экипаж дорожно-патрульной службы обратил внимание на двигавшийся Daewoo Nexia, из салона которого со стороны задней пассажирской двери из окна выглядывал пассажир, — рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД о том, что предшествовало погоне.
Машина показалась инспектору подозрительной, и он жестом руки потребовал от водителя остановиться, но тот этого делать не стал и продолжил движение. При этом водитель Daewoo раз за разом проезжал перекрестки на красный сигнал светофора, а при проезде Армавирской еще и снес торговый павильон.
Когда водитель ехал по Артинской, то неожиданно остановил машину возле дома № 25 и вместе с пассажирами попытался убежать во дворы, но сотрудники ГИБДД оказались быстрее. Они догнали и задержали беглецов.
— При беседе с задержанным инспекторы ДПС обратили внимание на его несвязную речь и заторможенную реакцию. У полицейских возникло подозрение, что данный гражданин находится в состоянии опьянения. При этом мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался, — заметили в ГИБДД.
Сейчас против нарушителя ПДД возбудили сразу пять административных производств, в том числе за проезд перекрестка на красный, отказ от медосвидетельствования, неподчинение законному требованию сотрудника полиции об остановке и непристегнутый ремень безопасности.
За неповиновение законному требованию сотрудника полиции составлены административные протоколы и против пассажиров Nexia.
В прошлом году погоня инспекторов ГИБДД за парнями на 99-й также попала на видео, но тогда, чтобы остановить легковушку, силовикам пришлось стрелять.
e1.ru: последние новости
Дорожное видео недели: погоня за пьяным, таран пиццерии и президентский кортеж для генпрокурора Водителя грузовика, который сбил байкера под Первоуральском и уехал, отправили в колонию-поселение «Я паркуюсь как...»: дуэт Porsche у помойки, автохам-лилипут и стоянка для одного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение