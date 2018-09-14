На трассе Миасс-Златоуст в ДТП погибли два человека

Сегодня, 14.09.2018, в 8.33, от ЕДДС в Миасский отряд поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области поступил вызов на ДТП, произошедшее на автодороге Миасс — Златоуст, примерно на 2-ом километре. Автомобиль УАЗ — Патриот столкнулся с ВАЗ — 2115.

«Пострадавшему в столкновении водителю УАЗ оказали помощь сотрудники скорой, одного из пассажиров ВАЗ — 2115 увезли в больницу очевидцы. Водитель ВАЗ и ещё один его пассажир погибли на месте и оказались зажаты искорёженным металлом», — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

По прибытию на место происшествия, сотрудники спасотряда деблокировали погибших при помощи гидравлического инструмента и передали сотрудникам полиции.

Фото пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области.