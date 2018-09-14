Мост через Волгу откроют в ближайшие дни: что изменится?

В Костроме в ближайшие дни откроют мост через Волгу, сообщает администрация Костромы. Движение будет организовано по всем четырем полосам.

В связи с этим схема движения на подъездах к переправе изменится. Итак, чего ждать костромичам?

Выделенные полосы для маршрутных транспортных средств по улицам Магистральной, Евгения Ермакова и Энгельса будут отменены.

Сохранится запрет поворотов с улицы Советской на улицу Подлипаева для всех видов транспорта, кроме общественного.

Грузовые автомобили массой свыше 8 тонн получат возможность пересекать мост в любое время суток, кроме:

— с 6:00 до 10:00 — из Заволжья в центральную часть города;

— с 16:00 до 20:00 — из центральной части в сторону Заволжья.

После открытия для движения четырёх полос максимальная скорость транспорта на мосту будет ограничена до 40 км/ч.