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Мост через Волгу откроют в ближайшие дни: что изменится?
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Мост через Волгу откроют в ближайшие дни: что изменится? 

k1news.ru 22 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме в ближайшие дни откроют мост через Волгу, сообщает администрация Костромы. Движение будет организовано по всем четырем полосам.
В связи с этим схема движения на подъездах к переправе изменится. Итак, чего ждать костромичам?
Выделенные полосы для маршрутных транспортных средств по улицам Магистральной, Евгения Ермакова и Энгельса будут отменены.
Сохранится запрет поворотов с улицы Советской на улицу Подлипаева для всех видов транспорта, кроме общественного.
Грузовые автомобили массой свыше 8 тонн получат возможность пересекать мост в любое время суток, кроме:
— с 6:00 до 10:00 — из Заволжья в центральную часть города;
— с 16:00 до 20:00 — из центральной части в сторону Заволжья.
После открытия для движения четырёх полос максимальная скорость транспорта на мосту будет ограничена до 40 км/ч.
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