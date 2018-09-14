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В Петербурге легковушка протаранила грузовик
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В Петербурге легковушка протаранила грузовик 

АиФ Санкт-Петербург 22 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль врезался в фуру, сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП. Спб.
В Невском районе LADA (ВАЗ) Largus столкнулась с фурой «Скандинавия». Легковушка протаранил грузовик, припаркованный на проспекте Обуховской обороны. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
За рулем был молодой человек, 1998-го года рождения. В результате ДТП сильно пострадал пассажир «Лады». В тяжелом состоянии он был доставлен в ближайшую больницу.
По данном факту полиция проводит расследование.
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