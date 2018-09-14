На Урале BMW, нарушив правила, насмерть сбил водителя МАЗа, отдыхавшего на стоянке

В пятницу, 14 сентября, в Свердловской области произошло ДТП, закончившееся смертью водителя грузовика. Легковушка снесла его с дороги, когда он находился около своей машины.

В 8:20 утра 20-летний водитель BMW ехал по дороге Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское в сторону Режа.

На 95-м километре дороги он решил обогнать машину, ехавшую попутно. Как отметили в ГИБДД , в момент маневра он находился в зоне действия знака «Обгон запрещен».

— В нарушение требования дорожного знака 3.20 он совершил обгон с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, двигавшимся в попутном направлении, под управлением женщины-водителя 1975 года рождения, — рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Силовики отмечают, что 43-летняя водительница также не убедилась в безопасности маневра. В момент, когда ее обгонял BMW, она стала поворачивать налево.

— Тем самым она создала опасность для движения и нарушила требование горизонтальной разметки 1.1, — считают в МВД.

Нарушения двоих водителей привели к трагедии. От удара о Toyota RAV4 BMW отбросило на стоявший неподалеку МАЗ. Грузовик был запаркован на стоянке, предназначенной для отдыха водителей. В момент наезда немецкой иномарки 59-летний водитель грузовика стоял рядом со своим автомобилем.

От полученных травм он скончался на месте. Также травмы получил водитель BMW, его госпитализировали в больницу Артемовского.

Окончательно установят причины ДТП сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы ОМВД по Артемовскому району.

Инспекторы ДПС установили, что водитель немецкой иномарки получил права меньше полугода назад. Его стаж составляет всего пять месяцев. Он уже успел заработать штраф за езду без ремня безопасности.