Женщину отбросило на 10 метров после аварии в Астраханской области

Трагедией обернулась для 45-летней жительницы Астраханской области попытка сократить дорогу — на оживленной трассе она угодила под колеса легковушки и скончалась на месте, сообщает «Астрахань 24». Камера регистратора зафиксировала последние секунды жизни женщины.

ДТП произошло около девяти часов утра в минувший четверг, 13 сентября, в Володарском районе области. Женщина решила пересечь проезжую часть в неположенном месте, притом что до пешеходного перехода было рукой подать. Дойдя до разделительной полосы, она бросилась на противоположную сторону, поздно заметив двигавшуюся на высокой скорости Toyota Corolla.

Удар был такой силы, что пешехода отбросило почти на 10 метров, к «зебре». К моменту прибытия медиков женщина была мертва.