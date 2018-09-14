Ещё
Женщину отбросило на 10 метров после аварии в Астраханской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщину отбросило на 10 метров после аварии в Астраханской области 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
Трагедией обернулась для 45-летней жительницы Астраханской области попытка сократить дорогу — на оживленной трассе она угодила под колеса легковушки и скончалась на месте, сообщает «Астрахань 24». Камера регистратора зафиксировала последние секунды жизни женщины.
ДТП произошло около девяти часов утра в минувший четверг, 13 сентября, в Володарском районе области. Женщина решила пересечь проезжую часть в неположенном месте, притом что до пешеходного перехода было рукой подать. Дойдя до разделительной полосы, она бросилась на противоположную сторону, поздно заметив двигавшуюся на высокой скорости Toyota Corolla.
Удар был такой силы, что пешехода отбросило почти на 10 метров, к «зебре». К моменту прибытия медиков женщина была мертва.
Вести.Ru: последние новости
Пьяная женщина во время погони устроила на МКАДе масштабную аварию. Видео В столкновении двух машин в Ингушетии погибли шесть человек Экс-чиновник сбил двух девушек возле ночного клуба в Петропавловске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение