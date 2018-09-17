10-летний мальчик пострадал при столкновении легковушки с «КамАЗом» в Нижегородской районе

Два человека пострадали при столкновении легковушки с «КамАЗом» в Нижегородской районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в восемь часов вечера 15 сентября на улице Большой Перекрестной. Женщина 1981 г.р. (водительский стаж девять лет), управляя автомобилем « Тойота », не убедилась в безопасности маневра при перестроении и совершила столкновение с автомобилем «КамАЗ».

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки: мужчина 1998 г.р. (тупая травма) и мальчик 2008 г.р. Пострадавшие были доставлены в больницу. В госпитализации они не нуждались.