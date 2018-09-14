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В лепешку. В Нижегородской области бетономешалка раздавила легковушку
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В лепешку. В Нижегородской области бетономешалка раздавила легковушку 

Нижегородская правда 21 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: соцсетиВ лепешку. В Нижегородской области бетономешалка раздавила легковушкуПо сообщениям из соцсетей, 13 сентября в Сарове произошло крупное ДТП. Иномарка столкнулась с бетономешалкой, легковой автомобиль получил значительные повреждения. Авария произошла в первой половине дня. По сообщениям очевидцев, оба водителя остались живы, их доставили в больницу. В результате ДТП от легковушки почти ничего не осталось. Кабина бетономешалки тоже сильно пострадала. Дорожным полицейским предстоит выяснить обстоятельства этой аварии. Дополнено:
13.09.2018 из сводки ДТП от ГУ ГИБДД по Нижегородской области В 09:52 на ул. М. Коммунальная, 2 водитель (1969 г.р., стаж 19 лет), управляя а/м МАЗ 6312В5-455-01, при повороте налево, не предоставил
преимущество в движении, совершил столкновение с а/м Фольксваген.
В результате ДТП пострадали водители оба водителя:
— м. — 1969 г.р. Д/з: ушиб брюшной стенки. КБ. Госпитализирован.
— ж. — 1982 г.р. Д/з: тяжелая сочетанная травма, СГМ, закрытый и открытый
перелом. КБ. Госпитализирована.
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