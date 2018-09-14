«Он сдавал назад»: под колёса автомобилей попали женщина с ребёнком и девушка 

Водитель наехал на женщину с внуком, выезжая с автомойки
Две аварии с участием пешеходов произошли на дорогах Волгоградской области, закончившиеся госпитализацией трёх человек. — В Светлоярском районе региона на трассе «Москва — Астрахань» отечественная «десятка» под управлением 35-летнего водителя сбила на пешеходном переходе 17-летнюю девушку, — сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Несовершеннолетняя, по предварительным данным, перебегала проезжую часть на «красный». Молодую волгоградку доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. На автомойке Красноармейского района Волгограда под колёсами иномарки оказались 53-летняя женщина с полуторогодовалым внуком. — Водитель «Renault Mеgane» на автомойке самообслуживания сдавал назад и двигаясь задним ходом наехал на 53-летнюю женщину с полуторогодовалым ребёнком, — сообщили в полиции. — Пострадавших госпитализировали медики.