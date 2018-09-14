«Он сдавал назад»: под колёса автомобилей попали женщина с ребёнком и девушка

Водитель наехал на женщину с внуком, выезжая с автомойки

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