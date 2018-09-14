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Пьяная выходка жителя Курской области может стоить ему свободы
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Пьяная выходка жителя Курской области может стоить ему свободы 

КурскТВ 21 час назад
Фото: КурскТВ
Филиал управления Следственного комитета России по региону расследует инцидент в Льгове, где с представителями государственной автоинспекции решил померяться силами подвыпивший пассажир остановленного автомобиля.
Как сообщили в информационном отделе местного СК РФ, ночью двадцать девятого августа на улице Ленина районной столицы Курской области, инспектором была остановлена машина, находившийся в качестве пассажира которой подозреваемый выразил явное недовольство, а затем и вовсе решил применить физическую силу. Последнее выражалось в ударе кулаком в лицо инспектора ДПС.
Теперь житель Льгова обвиняется по статье 318 УК РФ, трактующей действия с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и собирается доказательная база. Расследование пока не закончено.
Александр С  Фото: яндекс картинки
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