Пьяная выходка жителя Курской области может стоить ему свободы

Филиал управления Следственного комитета России по региону расследует инцидент в Льгове, где с представителями государственной автоинспекции решил померяться силами подвыпивший пассажир остановленного автомобиля.

Как сообщили в информационном отделе местного СК РФ, ночью двадцать девятого августа на улице Ленина районной столицы Курской области, инспектором была остановлена машина, находившийся в качестве пассажира которой подозреваемый выразил явное недовольство, а затем и вовсе решил применить физическую силу. Последнее выражалось в ударе кулаком в лицо инспектора ДПС

Теперь житель Льгова обвиняется по статье 318 УК РФ, трактующей действия с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и собирается доказательная база. Расследование пока не закончено.