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Костромского нарушителя оштрафовали благодаря видео из «Вконтакте»
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Костромского нарушителя оштрафовали благодаря видео из «Вконтакте» 

k1news.ru 21 час назад
Фото: k1news.ru
Благодаря видеозаписи из социальных сетей костромские госавтоинспекторы смогли оштрафовать нарушителя правил дорожного движения. Его заснял кто-то из водителей на видеорегистратор, сообщает областная прокуратура.
30 августа водитель машины «KIA Rio» не предоставил преимущество другому водителю при проезде перекрестка. Сотрудники ГИБДД провели по этому поводу проверку, и выяснили, что машиной управлял 57-летний костромич. Его оштрафовали на тысячу рублей.
Правоохранители отмечают, что видео из социальных сетей часто помогают находить нарушителей и привлекать их к ответственности.
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