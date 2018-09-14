Костромского нарушителя оштрафовали благодаря видео из «Вконтакте»

Благодаря видеозаписи из социальных сетей костромские госавтоинспекторы смогли оштрафовать нарушителя правил дорожного движения. Его заснял кто-то из водителей на видеорегистратор, сообщает областная прокуратура

30 августа водитель машины « KIA Rio» не предоставил преимущество другому водителю при проезде перекрестка. Сотрудники ГИБДД провели по этому поводу проверку, и выяснили, что машиной управлял 57-летний костромич. Его оштрафовали на тысячу рублей.

Правоохранители отмечают, что видео из социальных сетей часто помогают находить нарушителей и привлекать их к ответственности.