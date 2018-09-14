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В Удмуртии тепловоз сбил трех человек. Один скончался
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В Удмуртии тепловоз сбил трех человек. Один скончался 

РИА «ФедералПресс» 21 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Удмуртии при пересечении жлезнодорожного пути оказались травмированы составом мужчина и две женщины, одна из пострадавших скончалась, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Причины случившегося выясняет специальная комиссия, остальных пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии ничего не известно.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижегородской области на станции Киселиха тепловоз насмерть сбил мужчину. Мужчина не заметил приближающийся локомотив, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Документов у мужчины при себе не оказалось, следователям пришлось устанавливать его личность.
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