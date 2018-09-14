В Удмуртии тепловоз сбил трех человек. Один скончался

В Удмуртии при пересечении жлезнодорожного пути оказались травмированы составом мужчина и две женщины, одна из пострадавших скончалась, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Причины случившегося выясняет специальная комиссия, остальных пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии ничего не известно.