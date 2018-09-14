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Шанхай ввел систему распознавания лиц для борьбы с усталостью за рулем автобусов
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Шанхай ввел систему распознавания лиц для борьбы с усталостью за рулем автобусов 

ИА Синьхуа 20 часов назад
Шанхай, 14 сентября /Синьхуа/ — Шанхайская автобусная компания «Цзюши» на днях ввела в эксплуатацию систему распознавания лиц для борьбы с вождением в усталом состоянии.
Первые маршрутные автобусы, оснащенные специальной видеокамерой и аппаратом для анализа изображений, уже курсируют по мегаполису.
При помощи камеры система может фиксировать каждое движение и выражение лица водителей автобуса и обнаруживать их некорректное поведение или нарушение правил безопасности, включая разговоры по телефону, курение, дремоту и др., рассказал сотрудник компании Ся Чжужун.
По его словам, при наблюдении за аномальным поведением система автоматически отреагирует и проинформирует контролирующий персонал в течение 5-10 секунд. Затем, когда автобус доедет до конечной станции, будет проведено дальнейшее расследование по отношению к водителю.
Автобусы «Цзюши» совершают регулярные рейсы по 55 процентам городских линий общей протяженностью 10 тыс. 296 км. Объем перевозок компании составляет 1,3 млрд пассажиров в год.
Чтобы предотвратить неправильное поведение за рулем, мы раньше использовали метод выборочной проверки. Водители автобусов проходили только пятиминутные проверки в течение десяти дней, сообщил замгендиректора компании Не Цинъи.
"Благодаря введению новой системы, мониторинг состояния водителей автобуса станет гораздо более эффективным", — добавил он.
Система визуального видеонаблюдения 360 градусов также будет установлена в шанхайских автобусах. Она способна обеспечить полный спектр наблюдения за водителями во время начала поездки, парковки и поворотов. -0-
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