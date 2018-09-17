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На юге Петербурга маршрутка столкнулась с фурой
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На юге Петербурга маршрутка столкнулась с фурой 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Фура столкнулась с маршруткой на Московском шоссе в Петербурге вечером в понедельник. Как сообщили ТАСС в компании «Питеравто», обслуживающей маршрут, травмы получил водитель.
"Пассажиры серьезно не пострадали, водитель получил легкие ушибы", — сказал собеседник агентства.
По данным компании, водитель фуры врезался в маршрутку №296А. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров. В компании также отметили, что «всем невольным участникам ДТП будет оказана помощь в рамках страховых выплат».
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