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В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
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В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в ДТП 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Трое детей, которые вместе с водителем пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в пятницу в Санкт-Петербурге, не получили тяжелых травм, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее представитель экстренных служб города сообщал РИА Новости, что при столкновении двух легковых машин пострадали четыре человека, в том числе трое детей в возрасте от семи до девяти лет. Они были доставлены в Первую городскую больницу, а женщина — в институт имени Джанелидзе. Авария произошла на пересечении Брестского бульвара с Ленинским проспектом, уточнял представитель Северо-Западного регионального центра МЧС.
"В результате ДТП… пострадали водитель в средней степени тяжести вреда здоровью и его пассажиры (мальчик 2009 года рождения) средней, (мальчик 2011 года рождения) средней и (мальчик 2008 года рождения) в легкой степени вреда здоровью", — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, информирует ведомство.
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