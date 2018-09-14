В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости . Трое детей, которые вместе с водителем пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в пятницу в Санкт-Петербурге, не получили тяжелых травм, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее представитель экстренных служб города сообщал РИА Новости, что при столкновении двух легковых машин пострадали четыре человека, в том числе трое детей в возрасте от семи до девяти лет. Они были доставлены в Первую городскую больницу, а женщина — в институт имени Джанелидзе. Авария произошла на пересечении Брестского бульвара с Ленинским проспектом, уточнял представитель Северо-Западного регионального центра МЧС

"В результате ДТП… пострадали водитель в средней степени тяжести вреда здоровью и его пассажиры (мальчик 2009 года рождения) средней, (мальчик 2011 года рождения) средней и (мальчик 2008 года рождения) в легкой степени вреда здоровью", — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, информирует ведомство.