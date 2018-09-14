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Рейды «Нетрезвый водитель» пройдут в выходные дни на дорогах в Карелии
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Рейды «Нетрезвый водитель» пройдут в выходные дни на дорогах в Карелии 

Карельские вести + ещё 1 20 часов назад
Фото: Карельские вести
В ГИБДД РК рассказали, в каких районах республики наряды ДПС будут ловить водителей подшофе. В предстоящие выходные дни Госавтоинспекция Карелии проведет профилактические мероприятия по пресечению нарушений нетрезвыми водителями.
14 и 15 сентября специальные рейды группами нарядов ДПС по пресечению нарушений нетрезвыми водителями пройдут в Петрозаводске, а также в Сортавальском, Медвежьегорском, Муезерском, Прионежском, Лоухском, Олонецком, Кемском районах республики,
— говорится в сообщение автодорожного ведомства. Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения. А граждан, ставших очевидцами нарушений пьяными водителями, просит незамедлительно об имеющихся фактах сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер — 102.
По материалам: ptzgovorit.ru
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