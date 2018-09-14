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В Кирово-Чепецке столкнулись автобус и легковой автомобиль: травмы получила 80-летняя женщина-пассажир
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В Кирово-Чепецке столкнулись автобус и легковой автомобиль: травмы получила 80-летняя женщина-пассажир 

Vyatka-grad.ru 20 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирово-Чепецке на проспекте Мира, 49 столкнулись автобус ПАЗ и Subaru Forester.
ДТП произошло 13 сентября в 12 часов, сообщили в УГИБДД по Кировской области.
По предварительным данным, 29-летний водитель Subaru, проезжая перекрёсток неравнозначных дорог, не предоставил преимущество автобусу, который ехал по главной, и врезался в него.
«В результате происшествия 80-летняя пассажирка автобуса упала и получила травмы, после чего была госпитализирована», — пояснили в Госавтоинспекции.
Фото — УГИБДД по Кировской области
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