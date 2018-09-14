Соцсети: ДТП с участием маршрутки произошло в Таганроге

Информация об аварии появилась в группе «Таганрогское ДПС» соцсети «Вконтакте».

Как сообщил пользователь соцсети, разместивший фото с места происшествия, инцидент случился утром на улице Дзержинского.

Маршрутка, водитель которой, по предварительным данным, пытался уйти от столкновения с некой иномаркой, съехала с дороги, пересекла трамвайные пути и врезалась в припаркованную « Ладу ».

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

ВАЗ, с которым столкнулась маршрутка, получил серьезные механические повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.