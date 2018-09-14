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Соцсети: ДТП с участием маршрутки произошло в Таганроге
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Соцсети: ДТП с участием маршрутки произошло в Таганроге 

АиФ Ростов 20 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Информация об аварии появилась в группе «Таганрогское ДПС» соцсети «Вконтакте».
Как сообщил пользователь соцсети, разместивший фото с места происшествия, инцидент случился утром на улице Дзержинского.
Маршрутка, водитель которой, по предварительным данным, пытался уйти от столкновения с некой иномаркой, съехала с дороги, пересекла трамвайные пути и врезалась в припаркованную «Ладу».
О пострадавших в результате ДТП не сообщается.
ВАЗ, с которым столкнулась маршрутка, получил серьезные механические повреждения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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