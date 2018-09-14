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В Ростове страховая компания предотвратила мошенничество на 756 тысяч рублей
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В Ростове страховая компания предотвратила мошенничество на 756 тысяч рублей 

Ростовские Вести 20 часов назад
Клиент Ростовского филиала «АльфаСтрахование» обманным путем попытался получить со страховой крупную выплату, но компания доказала факт мошенничества в апелляционном суде. В июле 2016 г. клиент компании, владелец Daewoo Nexia, нарушил ПДД и въехал в автомобиль BMW. Он обратился в «АльфаСтрахование», в которой был застрахован по ОСАГО и ДОСАГО. Компания провела экспертизу и выяснила, что, в соответствии с независимым экспертным заключением транспортно-трасологического исследования, заявленные повреждения BMW не могли быть получены в результате рассматриваемого события. Виновник не согласился с результатами экспертизы и подал на «АльфаСтрахование» в суд. Комплексная судебная экспертиза показала, что повреждения автомобиля истца не противоречат заявленным обстоятельствам ДТП. Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону в конце 2017 г. исковые требования клиента были удовлетворены, и со страховой компании взыскано 755,7 тыс. руб. Компания подала апелляционную жалобу, и в Ростовском областном суде было удовлетворено ходатайство о назначении повторной экспертизы. Она показала, что повреждения авто истца не могли быть получены при заявленных обстоятельствах аварии. В июне 2018 г. Ростовским областным судом решение суда первой инстанции отменено, в иске клиенту отказано.
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