В Ростове страховая компания предотвратила мошенничество на 756 тысяч рублей 

Клиент Ростовского филиала «АльфаСтрахование» обманным путем попытался получить со страховой крупную выплату, но компания доказала факт мошенничества в апелляционном суде. В июле 2016 г. клиент компании, владелец Daewoo Nexia, нарушил ПДД и въехал в автомобиль BMW. Он обратился в «АльфаСтрахование», в которой был застрахован по ОСАГО и ДОСАГО. Компания провела экспертизу и выяснила, что, в соответствии с независимым экспертным заключением транспортно-трасологического исследования, заявленные повреждения BMW не могли быть получены в результате рассматриваемого события. Виновник не согласился с результатами экспертизы и подал на «АльфаСтрахование» в суд. Комплексная судебная экспертиза показала, что повреждения автомобиля истца не противоречат заявленным обстоятельствам ДТП. Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону в конце 2017 г. исковые требования клиента были удовлетворены, и со страховой компании взыскано 755,7 тыс. руб. Компания подала апелляционную жалобу, и в Ростовском областном суде было удовлетворено ходатайство о назначении повторной экспертизы. Она показала, что повреждения авто истца не могли быть получены при заявленных обстоятельствах аварии. В июне 2018 г. Ростовским областным судом решение суда первой инстанции отменено, в иске клиенту отказано.