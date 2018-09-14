Не уследившие за погибшим в Курской области мальчиком лица получили условные сроки

В Октябрьском районе Курской области закончился судебный процесс, вновь напомнивший всем, насколько важна для педагога, да и для взрослых в целом, так или иначе несущих ответственность за детей, ежеминутное соответствие своей профессии и ответственности. Признанные виновными в халатном отношении к своей работе директор местной школы и водитель школьного автобуса получили условные сроки. Именно они должны были следить за мальчиком, который погиб под колёсами грузовика.

При возвращении с праздничного мероприятия учащихся школы села Прямицыно 1 июня 2017 года, руководитель общеобразовательного учреждения на тот момент, дал указание водителю автобуса остановиться в деревне Артюховка в месте, не предназначенном для высадки пассажиров. Десятилетний школьник, вышедший в неположенном месте, без аварийных сигналов на автобусе и нарушивший правило обхода такого массивного транспортного средства (он пошёл спереди автобуса) был сбит КАМАЗом.

Водителю школьного автобуса и бывшему директору школы дали по два года условно и лишили права работать по специальности на три года.

Александр С Фото: яндекс картинки