В Твери мотоциклист на светофоре протаранил остановившуюся машину

14 сентября в 11:42 на Московском шоссе в Больших Перемерках в Твери мотоциклист, выполняя маневр, въехал в остановившуюся на светофоре машину.

Как видно на видео, размещенном в группе «Подслушано у водителей. Тверь», мотоциклист обогнал несколько машин, лавируя между ними. Когда все остановились на красном сигнале светофора, он, обгоняя очередную машину, врезался в остановившуюся перед ним " КИА Соренто".

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, в ДТП виноват мотоциклист, он же — единственный пострадавший.

Автор видео: Татьяна Зайцева.