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В Твери мотоциклист на светофоре протаранил остановившуюся машину
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В Твери мотоциклист на светофоре протаранил остановившуюся машину 

tvernews.ru 19 часов назад
Фото: tvernews.ru
14 сентября в 11:42 на Московском шоссе в Больших Перемерках в Твери мотоциклист, выполняя маневр, въехал в остановившуюся на светофоре машину.
Как видно на видео, размещенном в группе «Подслушано у водителей. Тверь», мотоциклист обогнал несколько машин, лавируя между ними. Когда все остановились на красном сигнале светофора, он, обгоняя очередную машину, врезался в остановившуюся перед ним "КИА Соренто".
Как сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, в ДТП виноват мотоциклист, он же — единственный пострадавший.
Автор видео: Татьяна Зайцева.
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