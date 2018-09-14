В Молдове вводятся суровые штрафы для водителей

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik . В ближайшее время в Молдове штраф за превышение скорости на дорогах страны достигнет 1800 леев (почти 100 евро), а за вождение в нетрезвом виде — 25 тысяч (более 1000 евро). Эти поправки были опубликованы в Официальном мониторе страны в пятницу, 14 сентября.

Кроме денежного штрафа, водители-нарушители могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию. Например, им грозит неоплачиваемый труд в пользу общества от 40 до 60 часов с лишением прав на срок от шести месяцев до одного года.

В Молдове водителей-нарушителей обяжут работать на кладбище или в морге>>>

Если водитель скроется с места ДТП, то будет оштрафован и лишен прав на срок от шести месяцев до одного года. Также ему грозит неоплачиваемый труд в пользу общества от 20 до 40 часов или арест за правонарушение на срок от семи до десяти ней.

Поправки вступят в силу через три месяца с момента публикации соответствующего постановления.