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В Молдове вводятся суровые штрафы для водителей
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В Молдове вводятся суровые штрафы для водителей 

Sputnik Молдова 19 часов назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. В ближайшее время в Молдове штраф за превышение скорости на дорогах страны достигнет 1800 леев (почти 100 евро), а за вождение в нетрезвом виде — 25 тысяч (более 1000 евро). Эти поправки были опубликованы в Официальном мониторе страны в пятницу, 14 сентября.
Кроме денежного штрафа, водители-нарушители могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию. Например, им грозит неоплачиваемый труд в пользу общества от 40 до 60 часов с лишением прав на срок от шести месяцев до одного года.
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Если водитель скроется с места ДТП, то будет оштрафован и лишен прав на срок от шести месяцев до одного года. Также ему грозит неоплачиваемый труд в пользу общества от 20 до 40 часов или арест за правонарушение на срок от семи до десяти ней.
Поправки вступят в силу через три месяца с момента публикации соответствующего постановления.
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