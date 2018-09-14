Курская область. И.о. директора школы и водитель автобуса получили условный срок из-за гибели школьника

Во время поездки на мероприятие, посвященное Дню защиты детей, 10-летнего воспитанника сельской школы сбил КамАЗ

В Октябрьском районе бывший признаны виновными бывший и.о. директора сельского общеобразовательного учреждения по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» и бывший водитель школьного автобуса по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как было установлено, 1 июня учителя и учащиеся 2 — 5 классов школы находились в пос. Прямицыно Октябрьского района на праздничных мероприятиях ко Дню защиты детей.

— Во время возвращения домой и.о. директора школы дал указание водителю сделать остановку в д. Артюховке Октябрьского района в неположенном для высадки пассажиров месте. Водитель не включил аварийную сигнализацию и открыл дверь автобуса, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области, — Из транспорта без сопровождения взрослых вышел 10-летний школьник, который попытался перейти проезжую часть автодороги, обойдя автобус спереди. В это время ребенка сбил следовавший в попутном с автобусом направлении автомобиль КАМАЗ.

От полученных травм школьник скончался.

Подсудимым назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, по приговору суда водитель лишен прав управления транспортными средствами на 3 года, педагогический работник в течение 3 лет лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в органах и учреждениях системы образования.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами по делу.