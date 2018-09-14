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Курская область. И.о. директора школы и водитель автобуса получили условный срок из-за гибели школьника
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Курская область. И.о. директора школы и водитель автобуса получили условный срок из-за гибели школьника 

Курские известия 19 часов назад
Фото: Курские известия
Во время поездки на мероприятие, посвященное Дню защиты детей, 10-летнего воспитанника сельской школы сбил КамАЗ
В Октябрьском районе бывший признаны виновными бывший и.о. директора сельского общеобразовательного учреждения по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» и бывший водитель школьного автобуса по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как было установлено, 1 июня учителя и учащиеся 2 — 5 классов школы находились в пос. Прямицыно Октябрьского района на праздничных мероприятиях ко Дню защиты детей.
— Во время возвращения домой и.о. директора школы дал указание водителю сделать остановку в д. Артюховке Октябрьского района в неположенном для высадки пассажиров месте. Водитель не включил аварийную сигнализацию и открыл дверь автобуса, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области, — Из транспорта без сопровождения взрослых вышел 10-летний школьник, который попытался перейти проезжую часть автодороги, обойдя автобус спереди. В это время ребенка сбил следовавший в попутном с автобусом направлении автомобиль КАМАЗ.
От полученных травм школьник скончался.
Подсудимым назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, по приговору суда водитель лишен прав управления транспортными средствами на 3 года, педагогический работник в течение 3 лет лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в органах и учреждениях системы образования.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами по делу.
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