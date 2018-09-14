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Для юного байкера из Республики Алтай поездка закончилась больничной палатой
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Для юного байкера из Республики Алтай поездка закончилась больничной палатой 

РИА «ФедералПресс» 19 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авария, о которой идет речь, произошла накануне на 787-м километре Чуйского тракта. Четырнадцатилетний подросток из Улаганского района решил прокатиться на мотоцикле IRBIS Intruder. В итоге во время движения по Чуйскому тракту со стороны Акташа в сторону Чибита подросток не справился с управлением. Мотоцикл вылетел с трассы и перевернулся.
К счастью байке остался жив, но с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу. Кроме того выяснилось, что прав на управление транспортным средством у подростка не было.
По факту ДТП проводится административное расследование, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Фото: pxhere.com
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