Для юного байкера из Республики Алтай поездка закончилась больничной палатой

Авария, о которой идет речь, произошла накануне на 787-м километре Чуйского тракта. Четырнадцатилетний подросток из Улаганского района решил прокатиться на мотоцикле IRBIS Intruder. В итоге во время движения по Чуйскому тракту со стороны Акташа в сторону Чибита подросток не справился с управлением. Мотоцикл вылетел с трассы и перевернулся.

К счастью байке остался жив, но с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу. Кроме того выяснилось, что прав на управление транспортным средством у подростка не было.

По факту ДТП проводится административное расследование, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Фото: pxhere.com