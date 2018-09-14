Частного извозчика, въехавшего в стоящий MAN, будут судить за смерть пассажира

28 мая в 03:20 на 160 км трассы М-10 «Россия» " Тойота Эстима" врезалась в стоящий на попутной обочине «Ман». В «Тойоте» на момент аварии находились 7 человек. В результате ДТП на месте погиб 31-летний пассажир автомобиля «Тойота». Также в происшествии пострадали 4 пассажира минивэна и сам водитель: 23-летний мужчина, 26-летний мужчина, 51-летний мужчина, 41-летний мужчина.

Против гражданина Кыргызской Республики, управлявшего автомобилем «Тойота Эстима», возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело передали в Калининский районный суд Тверской области.

По версии следствия, обвиняемый 28 мая перевозил 6 не пристегнутых пассажиров. Двигался он со скоростью 104 км/ч, превышающей установленное ограничение скоростного режима. Водитель был утомлен, неверно оценил ситуацию на дороге, поэтому въехал стоящий «MAN», — сообщают в пресс-службе суда.

Обвиняемый содержится под стражей.