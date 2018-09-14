Автомобилистам советуют выезжать за город после 22.00

Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, в ЦОДД (центр организации дорожного движения) не советует автомобилистам выезжать за город после 22.00 в пятницу, 14 сентября.

Ожидается, что основные заторы могут возникнуть на съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД. Сложная ситуация возможна на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на Люблинской улице.

Водителям еще раз напоминают, что необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость, быть внимательными за рулем. Уточняется, что лучшее время для загородных поездок завтра — с 09:00 до 15:00.