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Автомобилистам советуют выезжать за город после 22.00
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Автомобилистам советуют выезжать за город после 22.00 

Коньково + ещё 1 18 часов назад
Фото: Коньково
Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, в ЦОДД (центр организации дорожного движения) не советует автомобилистам выезжать за город после 22.00 в пятницу, 14 сентября.
Ожидается, что основные заторы могут возникнуть на съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД. Сложная ситуация возможна на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на Люблинской улице.
Водителям еще раз напоминают, что необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость, быть внимательными за рулем. Уточняется, что лучшее время для загородных поездок завтра — с 09:00 до 15:00.
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