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В Саратове автомобилист сбил ребёнка и получил табуреткой по лицу
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В Саратове автомобилист сбил ребёнка и получил табуреткой по лицу 

САРАТОВ24 18 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Заводском районе Саратова на улице Брянская мужчина за рулём автомобиля «Нива» сбил малолетнего мальчика. Рядом находился отец пострадавшего. Недолго думая, он решил свершить над обидчиком самосуд.
"Папа ребёнка схватил табуретку, набросился на мужика и начал дубасить его. Голову разбил до крови. Спасатели бинтовали потом", — рассказал очевидец драки в социальной сети.
Как сообщил портал ЧП-Саратов, в момент аварии автомобиль двигался на невысокой скорости. Ребёнок выскочил на дорогу неожиданно, он хотел перебежать через проезжую часть на другую сторону, где его и ждал отец. Водитель успел притормозить, но всё же контакта избежать не удалось, мальчик получил травмы. Находящиеся рядом люди вызвали медиков, те доставили несовершеннолетнего в больницу. Водитель с разбитой головой от госпитализации отказался. На место также прибыли дорожные инспекторы, они устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, недавно в Энгельсе произошёл ещё один случай, когда мужчина решил вступиться за своего ребёнка и пустил в ход кулаки. Только если герой сегодняшнего происшествия выяснял отношения с равным себе, то в тот раз разгорячивщийся отец избил пятерых детей.
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